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Документальная лента «Дорога» получила в Лос-Анджелесе награду Национальной премии ТВ и кино

7 декабря
2018 год

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7 декабря 2018
«Дорога» Дмитрия Калашникова удостоена награды Национальной премии ТВ и кино в Лос-Анджелесе (National Film & TV Awards) в номинации «Лучший документальный фильм». Радостной новостью поделился на своей странице в социальной сети Facebook продюсер и режиссёр Кристиан Дитлев Бруун.

Документальная лента «Дорога» получила в Лос-Анджелесе награду Национальной премии ТВ и кино
фото: etvpluss.err

Лента повествует обо всём, что только может произойти на российских дорогах, благодаря камерам видеорегистраторов, которые есть почти в каждой машине страны.

Дмитрий Калашников снял ленту в качестве оператора по собственному сценарию. Продюсером фильма, созданного кинематографистами Республики Беларусь, России и Боснии, является Воля Чайковская. Российская премьера картины состоялась 2 декабря 2016 года.

Церемония награждения NFTA состоялась 5 декабря в лос-анджелесском театре «Глобус».
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Документальная лента «Дорога» получила в Лос-Анджелесе награду Национальной премии ТВ и кино фотографии
Документальная лента «Дорога» получила в Лос-Анджелесе награду Национальной премии ТВ и кино фотографии
Документальная лента «Дорога» получила в Лос-Анджелесе награду Национальной премии ТВ и кино фотографии
Кристиан Дитлев Бруун
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