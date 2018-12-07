Документальная лента «Дорога» получила в Лос-Анджелесе награду Национальной премии ТВ и кино

«Дорога» Дмитрия Калашникова
удостоена награды Национальной премии ТВ и кино в Лос-Анджелесе (National Film & TV Awards) в номинации «Лучший документальный фильм». Радостной новостью поделился на своей странице в социальной сети Facebook продюсер и режиссёр Кристиан Дитлев Бруун
.
Лента повествует обо всём, что только может произойти на российских дорогах, благодаря камерам видеорегистраторов, которые есть почти в каждой машине страны.
Дмитрий Калашников
снял ленту в качестве оператора по собственному сценарию. Продюсером фильма, созданного кинематографистами Республики Беларусь, России и Боснии, является Воля Чайковская
. Российская премьера картины состоялась 2 декабря 2016 года.
Церемония награждения NFTA состоялась 5 декабря в лос-анджелесском театре «Глобус».