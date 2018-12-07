Кевин Харт не будет вести «Оскар»

Не успел Кевин Харт
обрадоваться тому, что он проведёт 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар», как ему пришлось расстаться со своей мечтой.
Актёр объяснил в твиттере
, что причиной отказа от роли ведущего послужила негативная реакция ЛГБТ-сообщества, припомнившего ему колкие замечания по поводу сексуальных меньшинств.
«Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это. Моя цель ‒ объединять людей, а не отдалять нас друг от друга. Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актёры», ‒
извинился Харт за свои «жёсткие слова в прошлом»
.
Полный список номинантов премии станет известен 22 января, а сама церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года.