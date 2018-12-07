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Кевин Харт не будет вести «Оскар»

7 декабря
2018 год

Новости кино >>
7 декабря 2018
Не успел Кевин Харт обрадоваться тому, что он проведёт 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар», как ему пришлось расстаться со своей мечтой.

Актёр объяснил в твиттере, что причиной отказа от роли ведущего послужила негативная реакция ЛГБТ-сообщества, припомнившего ему колкие замечания по поводу сексуальных меньшинств.

Кевин Харт не будет вести «Оскар»
фото: maifm.co

«Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это. Моя цель ‒ объединять людей, а не отдалять нас друг от друга. Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актёры», ‒ извинился Харт за свои «жёсткие слова в прошлом».

Полный список номинантов премии станет известен 22 января, а сама церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года.
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