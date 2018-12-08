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Объявлена дата релиза «Русского беса»

8 декабря
2018 год

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8 декабря 2018
«Русский бес» Григория Константинопольского, удостоенный приза 29-го «Кинотавра» за лучшую режиссуру, выйдет в отечественный прокат 31 января 2019 года. Прокатчиком ленты выступает кинокомпания «Ракета Релизинг», уточняет пресс-служба фильма.

Объявлена дата релиза «Русского беса»
фото: Пресс-служба фильма

Святослав Иванов влюблен в Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес — открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла. На пути молодого героя неожиданно встаёт ряд серьёзных препятствий, угрожающих его жизни… Он обнаруживает, что у него есть тайный недоброжелатель, который хочет погубить и его бизнес, и его самого. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, постепенно распутывая цепочку тайного заговора… И под конец истории Святославу всё-таки удаётся найти ответ, кто же был его врагом…

Главные роли в картине исполняют Иван Макаревич, Любовь Аксёнова, Юлия Ауг, Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Ксения Раппопорт, Александр Стриженов, Григорий Константинопольский, Виталий Кищенко и Михаил Ефремов.
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