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Второй сезон «Американских богов» стартует в марте 2019 года

8 декабря
2018 год

Новости кино >>
8 декабря 2018
Стала известна дата премьеры второго сезона «Американских богов». Если верить постеру, опубликованному в официальном твиттере сериала, то новые серии стартуют 10 марта 2019 года.

Второй сезон «Американских богов» стартует в марте 2019 года
фото: twitter.com

Многострадальное продолжение телевизионной экранизации романа Нила Геймана пережило несколько увольнений. Сначала из-за попытки увеличения бюджета ушли его создатели Брайан Фуллер и Майкл Грин. Пришедший им на смену Джесси Александер был уволен из-за того, что ни одна из шести версий сценария, предложенных им, не пришлась по душе руководству канала Starz и компании Fremantle Media, ответственной за производство адаптации.

«Американские боги» – история противостояния богов старого и нового миров. В сериале снялись Рики Уиттл, Джиллиан Андерсон, Йен Макшейн, Эмили Браунинг и другие актёры.
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