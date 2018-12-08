Второй сезон «Американских богов» стартует в марте 2019 года

Стала известна дата премьеры второго сезона «Американских богов»
. Если верить постеру, опубликованному в официальном твиттере
сериала, то новые серии стартуют 10 марта 2019 года.
Многострадальное продолжение телевизионной экранизации романа Нила Геймана
пережило несколько увольнений. Сначала из-за попытки увеличения бюджета ушли его создатели Брайан Фуллер
и Майкл Грин
. Пришедший им на смену Джесси Александер
был уволен из-за того, что ни одна из шести версий сценария, предложенных им, не пришлась по душе руководству канала Starz и компании Fremantle Media, ответственной за производство адаптации.
«Американские боги» – история противостояния богов старого и нового миров. В сериале снялись Рики Уиттл
, Джиллиан Андерсон
, Йен Макшейн
, Эмили Браунинг
и другие актёры.