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Джо Пантолиано вернётся к «Плохим парням»

8 декабря
2018 год

Новости кино >>
8 декабря 2018
Джо Пантолиано вернётся к роли капитана Говарда в третьей части «Плохих парней», уверяет Deadline.

«Плохие парни 2»

Уилл Смит и Мартин Лоуренс, сыгравшие главных героев в первых фильмах популярной экшн-серии, также появятся в триквеле, получившем название «Плохие парни навсегда».

Режиссёрское кресло картины поделят между собой Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Снегопад»). Над сценарием трудились Питер Крэйг («Плохие парни 2»), Джо Карнахан («Схватка») и Крис Бремнер. Продюсером вновь выступает Джерри Брукхаймер. Съёмки начнутся в следующем месяце, а премьера запланирована на 17 января 2020 года.

Первая часть «Плохих парней», повествующих о приключениях детективов полиции Майами Маркуса Бернетта и Майка Лоури, вышла в 1995 году. С бюджетом в 19 миллионов долларов фильм собрал 140 млн $. Сиквел вышел в 2003 году и заработал 270 миллионов долларов при бюджете в 130 млн $. Обе картины поставил Майкл Бэй.
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