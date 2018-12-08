Джо Пантолиано вернётся к «Плохим парням»

Джо Пантолиано
вернётся к роли капитана Говарда в третьей части «Плохих парней»
, уверяет Deadline
.
Уилл Смит
и Мартин Лоуренс
, сыгравшие главных героев в первых фильмах популярной экшн-серии, также появятся в триквеле, получившем название «Плохие парни навсегда»
.
Режиссёрское кресло картины поделят между собой Адиль Эль Арби
и Билал Фалла
(«Снегопад»
). Над сценарием трудились Питер Крэйг
(«Плохие парни 2»
), Джо Карнахан
(«Схватка»
) и Крис Бремнер
. Продюсером вновь выступает Джерри Брукхаймер
. Съёмки начнутся в следующем месяце, а премьера запланирована на 17 января 2020 года.
Первая часть «Плохих парней», повествующих о приключениях детективов полиции Майами Маркуса Бернетта и Майка Лоури, вышла в 1995 году. С бюджетом в 19 миллионов долларов фильм собрал 140 млн $. Сиквел вышел в 2003 году и заработал 270 миллионов долларов при бюджете в 130 млн $. Обе картины поставил Майкл Бэй
.