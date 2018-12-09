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Леа Сейду вернётся к Джеймсу Бонду

9 декабря
2018 год

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9 декабря 2018
Леа Сейду, сыгравшая психолога Мадлен Сван в картине «007: Спектр», вернётся к своей роли в 25-м фильме «бондианы», уверяет Variety.

«007: Спектр»

Режиссёрское кресло фильма займёт Кэри Фукунага.

На роль главного злодея позвали Рами Малека, но он не сможет из-за конфликта съёмочных графиков. Актёру предстоят съёмки в финальном сезоне «Мистера Робота».

Ленту «Бонд 25» начнут снимать в марте 2019 года на британской киностудии Pinewood. Главную роль, как и в предыдущих частях киносерии, сыграет Дэниэл Крэйг. Релиз назначен на 14 февраля 2020 года.
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