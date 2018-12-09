Леа Сейду вернётся к Джеймсу Бонду

Леа Сейду
, сыгравшая психолога Мадлен Сван в картине «007: Спектр»
, вернётся к своей роли в 25-м фильме «бондианы», уверяет Variety
.
Режиссёрское кресло фильма займёт Кэри Фукунага
.
На роль главного злодея позвали Рами Малека
, но он не сможет из-за конфликта съёмочных графиков. Актёру предстоят съёмки в финальном сезоне «Мистера Робота»
.
Ленту «Бонд 25» начнут снимать в марте 2019 года на британской киностудии Pinewood. Главную роль, как и в предыдущих частях киносерии, сыграет Дэниэл Крэйг
. Релиз назначен на 14 февраля 2020 года.