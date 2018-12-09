Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Бен Мендельсон станет «Изгоем»

9 декабря
2018 год

Новости кино >>
9 декабря 2018
Бен Мендельсон согласился на главную роль в десятисерийной адаптации детективного романа Стивена Кинга «Изгой» (The Outsider), чьё производство заказал кабельный канал HBO.

Согласно THR, Джейсон Бейтман поставит первые два эпизода и выступит исполнительным продюсером триллера.


Сценарий к телевизионной адаптации пишет Ричард Прайс. Вместе с Прайсом и Бейтманом исполнительными продюсерами числятся Марти Бауэн, Майкл Костиган и Джек Бендер.

Роман рассказывает о тренере юношеской лиги, учителе английского языка, примерном муже и отце двух девочек Терри Мейтленде, которого арестовали по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика. Несмотря на то, что у главного героя есть железное алиби, его ДНК было найдено на месте преступления вместе с отпечатками пальцев.
версия для печати
Ссылки по теме
«Изгоя» Стивена Кинга превратят в сериал
Поиск по меткам
ДетективЗарубежные сериалыЭкранизация
персоны
Джейсон БейтманДжек БендерСтивен КингБен Мендельсон

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.
Вячеслав Дубинин
3 декабря скончался актёр и каскадёр Вячеслав Дубинин.
Андрей Битов
3 декабря ушёл из жизни писатель Андрей Битов.

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Илья Шидловский
Соня Бохосевич
Бо Бриджес
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Малкович
Майкл Нури
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
Импульсо: Больше, чем фламенко
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
Почему мы креативны?
арт-хаус
Германия, 2018
Счастливый Лазарь
драма, фэнтези
Германия, Италия, Франция, Швейцария, 2018
Человек-паук: Через вселенные
приключения, семейное кино
США, 2018
Щелкунчик и четыре королевства
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Близнецы
триллер, фильм ужасов
Канада, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью