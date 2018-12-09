Бен Мендельсон станет «Изгоем»

Бен Мендельсон
согласился на главную роль в десятисерийной адаптации детективного романа Стивена Кинга «Изгой»
(The Outsider), чьё производство заказал кабельный канал HBO.
Согласно THR
, Джейсон Бейтман
поставит первые два эпизода и выступит исполнительным продюсером триллера.
Сценарий к телевизионной адаптации пишет Ричард Прайс
. Вместе с Прайсом и Бейтманом исполнительными продюсерами числятся Марти Бауэн
, Майкл Костиган
и Джек Бендер
.
Роман рассказывает о тренере юношеской лиги, учителе английского языка, примерном муже и отце двух девочек Терри Мейтленде, которого арестовали по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика. Несмотря на то, что у главного героя есть железное алиби, его ДНК было найдено на месте преступления вместе с отпечатками пальцев.