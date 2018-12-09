Бри Ларсон останется одна в фильме Чарли Кауфмана

Бри Ларсон
исполнит главную роль в экранизации романа Иана Райда «Я подумываю со всем этим покончить»
. За постановку и сценарий картины отвечает Чарли Кауфман
, сообщает Deadline
.
Зрителям поведают о Джейке, отправившемся на встречу со своими родителями, и его девушке (Ларсон), согласившейся составить ему компанию несмотря на то, что собирается порвать с ним. По дороге парень сворачивает с намеченного маршрута, и героиня Ларсон оказывается одна в незнакомом месте, что приводит её к паническому страху и другим психологическим проблемам.
Премьера фильма состоится на стримингговом сервисе Netflix.