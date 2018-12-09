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Бри Ларсон останется одна в фильме Чарли Кауфмана

9 декабря
2018 год

Новости кино >>
9 декабря 2018
Бри Ларсон исполнит главную роль в экранизации романа Иана Райда «Я подумываю со всем этим покончить». За постановку и сценарий картины отвечает Чарли Кауфман, сообщает Deadline.

Бри Ларсон останется одна в фильме Чарли Кауфмана
фото: geektyrant.com

Зрителям поведают о Джейке, отправившемся на встречу со своими родителями, и его девушке (Ларсон), согласившейся составить ему компанию несмотря на то, что собирается порвать с ним. По дороге парень сворачивает с намеченного маршрута, и героиня Ларсон оказывается одна в незнакомом месте, что приводит её к паническому страху и другим психологическим проблемам.

Премьера фильма состоится на стримингговом сервисе Netflix.
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Бри Ларсон останется одна в фильме Чарли Кауфмана фотографии
Бри Ларсон останется одна в фильме Чарли Кауфмана фотографии
Бри Ларсон останется одна в фильме Чарли Кауфмана фотографии
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