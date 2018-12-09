Тоби Кеббелл и Руперт Гринт сыграют в сериале М. Найта Шьямалана

Тоби Кеббелл
, Лорен Эмброуз
, Руперт Гринт
и Нелл Тайгер Фри
присоединились к команде безымянного психологического триллера Apple, который разрабатывает М. Найт Шьямалан
. Об этом сообщает издание Variety
.
Предположительно, в центре сюжета окажется супружеская пара Тёрнеров, нанявшая молодую женщину в качестве няни для своего новорожденного ребёнка. Кеббелл предстанет в качестве отца и шеф-повара Шона Тёрнера, а Эмброуз станет его женой Дороти. Согласно Deadline
, Гринт сыграет Джулиана Пирса, младшего брата Дороти.
Шьямалан выступает исполнительным продюсером сериала. Он также снимет первый эпизод. Предполагается, что всего в проекте будет десять серий.
Сценаристом ленты выступил Тони Басгэллоп
. К съёмочной группе также присоединятся продюсеры Ашвин Раджан
, Джейсон Блюменталь
, Тодд Блэк
и Стив Тиш
.