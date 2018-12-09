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Тоби Кеббелл и Руперт Гринт сыграют в сериале М. Найта Шьямалана

9 декабря
2018 год

Новости кино >>
9 декабря 2018
Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри присоединились к команде безымянного психологического триллера Apple, который разрабатывает М. Найт Шьямалан. Об этом сообщает издание Variety.

Тоби Кеббелл и Руперт Гринт сыграют в сериале М. Найта Шьямалана

Предположительно, в центре сюжета окажется супружеская пара Тёрнеров, нанявшая молодую женщину в качестве няни для своего новорожденного ребёнка. Кеббелл предстанет в качестве отца и шеф-повара Шона Тёрнера, а Эмброуз станет его женой Дороти. Согласно Deadline, Гринт сыграет Джулиана Пирса, младшего брата Дороти.

Шьямалан выступает исполнительным продюсером сериала. Он также снимет первый эпизод. Предполагается, что всего в проекте будет десять серий.

Сценаристом ленты выступил Тони Басгэллоп. К съёмочной группе также присоединятся продюсеры Ашвин Раджан, Джейсон Блюменталь, Тодд Блэк и Стив Тиш.
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