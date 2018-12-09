ревью

Продолжение фильма ужасов 2017 года о студентке Триш, которая изменилась к лучшему, пережив череду собственных смертей.

Тоби Кеббелл и Руперт Гринт сыграют в сериале М. Найта Шьямалана

Зрители встретят Новый Год с «Лютером»

Ролики фильмов

«Гости». Трейлер №3

Юная Катя знакомится с компанией приезжих ребят, у которых есть особое развлечение – устраивать вечеринки в чужих пустующих домах.