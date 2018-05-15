На НТВ состоится премьера сериала «Мост»

Действие российской версии разворачивается на российско-эстонской границе, где на Нарвском мосту Дружбы между Нарвой и Ивангородом находят тело женщины. Полиция обеих стран начинает совместное расследование. Со стороны России поиском преступника занимается следователь СК Максим Казанцев (Михаил Пореченков), а Эстонию представляет старший комиссар Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). Вскоре они выясняют, что верхняя половина трупа принадлежит депутату эстонского парламента, а нижняя — студентке из Санкт-Петербурга. Разница характеров главных героев и ментальные особенности Инги не мешают полицейским двух государств вместе расследовать серию хорошо продуманных преступлений, несущих в себе «посыл» обществу на тему социальной несправедливости.
«Между шведами и датчанами не такая большая культурная разница. Между русским и эстонкой различий гораздо больше, — рассказывает Дапкунайте. — В Инге есть черты, которые похожи на аутизм, но мы не ставили героине диагноз. Она воспринимает мир буквально и не понимает иронии. Если ей сказать: "Мы не виделись сто лет", — она ответит — "Нет, мы не виделись год и три недели". У неё всё конкретно и это делает её хорошим профессионалом. Она может концентрироваться на задаче».
обсуждение >>