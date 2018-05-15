Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гильермо дель Торо создаст для Netflix хоррор-антологию

15 мая
2018 год

Новости кино >>
15 мая 2018
Гильермо дель Торо создаст для потокового сервиса Netflix хоррор-антологию «10 после полуночи» (10 After Midnight).

Гильермо дель Торо создаст для Netflix хоррор-антологию

Согласно Deadline, известный режиссёр числится руководителем и сценаристом будущего проекта. Он также планирует поставить несколько эпизодов.

Создатели пообещали, что сериал будет изощрённым и пугающим. Других подробностей о шоу пока нет.

Для дель Торо это не первый опыт сотрудничества с сервисом. Ранее он курировал анимационный сериал «Охотники на троллей», чей первый сезон вышел в 2016-м, а третий стартует 25 мая текущего года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Гильермо дель Торо получил «Оскар»
Гильермо дель Торо стал лауреатом премии BAFTA
Гильермо дель Торо экранизирует «Страшные истории, которые рассказывают в темноте»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыХоррор
персоны
Гильермо дель Торо
фильмы
Охотники на троллей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью