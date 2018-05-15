Гильермо дель Торо создаст для Netflix хоррор-антологию

Гильермо дель Торо
создаст для потокового сервиса Netflix хоррор-антологию «10 после полуночи»
(10 After Midnight).
Согласно Deadline
, известный режиссёр числится руководителем и сценаристом будущего проекта. Он также планирует поставить несколько эпизодов.
Создатели пообещали, что сериал будет изощрённым и пугающим. Других подробностей о шоу пока нет.
Для дель Торо это не первый опыт сотрудничества с сервисом. Ранее он курировал анимационный сериал «Охотники на троллей»
, чей первый сезон вышел в 2016-м, а третий стартует 25 мая
текущего года.
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