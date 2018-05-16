Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Роднянский назначен председателем жюри Четвёртого Еврейского кинофестиваля

16 мая
2018 год

Новости кино >>
16 мая 2018
Продюсер Александр Роднянский избран председателем жюри Четвёртого Московского Еврейского кинофестиваля (МЕКФ), который пройдёт в Москве с 22 по 30 мая.

Александр Роднянский назначен председателем жюри Четвёртого Еврейского кинофестиваля

«Я благодарен организаторам Московского Еврейского Кинофестиваля за приглашение возглавить жюри. Для меня это не только большая честь, но и возможность посмотреть тщательно отобранную программу качественных фильмов, говорящих о еврейской культуре прошлого и настоящего и затрагивающих самые насущные проблемы дня сегодняшнего – такие, как ксенофобия, ненависть и нетерпимость», – цитирует Роднянского пресс-служба смотра.

В состав жюри четвёртого МЕКФ также вошли американский режиссёр и продюсер Бретт Рэтнер, режиссёры Владимир Котт, Владимир Алеников, актриса Алиса Хазанова, кинокритик Лариса Малюкова, продюсеры и медиа-менеджеры Илья Бачурин, Дмитрий Литвинов и Макар Кожухов.

Александр Роднянский назначен председателем жюри Четвёртого Еврейского кинофестиваля

Приз фестиваля, так называемый «Ключ открытий», в этом году будет вручаться в четырёх номинациях: за лучший полнометражный художественный фильм, лучший короткометражный художественный, лучший полнометражный документальный фильм и лучший короткометражный документальный фильм. По традиции члены жюри выберут обладателя Специального приза. Кроме того, будет вручён Почётный приз «За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России» от Общественного совета фестиваля.

Кинопоказы и специальные мероприятия смотра пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Garage Screen: летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж», Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре «Октябрь», Центре документального кино, ГУМ Кинозале и кинотеатре «Звезда» сети Москино. Фильмом открытия станет биографическая драма Мика Джексона «Отрицание» с Рэйчел Вайс в образе исследовательницы Холокоста Деборы Липштадт.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Еврейский кинофестиваль пройдет в Москве с 22 по 30 мая
персоны
Владимир АлениковИлья БачуринРэйчел ВайсМик ДжексонВладимир КоттДмитрий ЛитвиновЛариса МалюковаАлександр РоднянскийБретт РэтнерАлиса Хазанова
фильмы
Отрицание

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью