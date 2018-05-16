Гэри Олдман заинтересовался жизнью хронофотографа Эдварда Мейбриджа

Гэри Олдман
поставит биографическую драму «Летящая лошадь»
(Flying Horse), сообщает Deadline
.
В картине пойдёт рассказ о фотографе Эдварде Мейбридже
, экспериментировавшем во второй половине 19-го века с хронофотографией и ставшем предтечей братьев Люмьер благодаря тому, что смог зафиксировать бегущую лошадь в действии. В 1877 году он продемонстрировал движение в динамике с помощью значительного числа отдельных снимков, сделанных двенадцатью кабинами с фотоаппаратами. Если бы не трагедия в его жизни — убийство любовника жены, то именно его стали бы называть отцом кинематографа.
Олдман снимет фильм по собственному сценарию с собой в главной роли. Продюсерами числятся Дуглас Урбански
и Такер Тули
.
Это не первая режиссёрская работа для знаменитого актёра. На его счету драма «Не глотать»
, вышедшая в 1997 году и получившая приз Британской киноакадемии за оригинальный сценарий.
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