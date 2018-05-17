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Следствие временно отпустило Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

17 мая
2018 год

Новости кино >>
17 мая 2018
Следствие разрешило Кириллу Серебренникову, находящемуся под домашним арестом, навестить отца в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

«Серебренников прилетел обратно в Москву из Ростова-на-Дону. Следственный комитет разрешил режиссеру поездку в связи с семейными обстоятельствами», – цитирует агентство источник.

Следствие временно отпустило Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Серебренникова арестовали в августе 2017 года по делу о хищении бюджетных средств (68 миллионов рублей). Сумма иска позже возросла до 113 млн рублей. Обвиняемыми по так называемому делу «Седьмой студии» также проходят генпродюсер организации Алексей Малобродский, экс-гендиректор студии Юрий Итин, а также директор РАМТа , ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта, Софья Апфельбаум.
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Кирилл Серебренников

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№ 10
Teymur   19.05.2018 - 12:29
... Истинно так :) Спасибо, ув. Виктория! читать далее>>
№ 9
cinemania68   19.05.2018 - 10:08
КИРИЛЛ СЕМЁНОВИЧ! Вы обязательно будете свободны! Все здравомыслящие люди понимают,что это судилище-очередной заказ,способ задавить и сломать. Ни одного доказательства,абсолютное попрание закона.Нет... читать далее>>
№ 8
АнаВарякинА   19.05.2018 - 08:13
№1 надоели (и давно) : " вот странно все это...очень странно..вместо суда - долгое следствие. вместо камеры-поездки по делам.. а за "Лето",надеюсь его отдельно отблагодарят)) " "... читать далее>>
№ 7
hanae_mori (Москва)   18.05.2018 - 20:15
... Любимов русский. А в целом согласна. читать далее>>
№ 6
Teatral   18.05.2018 - 14:23
Надеюсь, показательные выступления под названием "арест Серебренникова" скоро закончатся, и Мастер порадует зрителей новыми постановками. Деньги же, ИМХО, "распилили" совсем другие... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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