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НТВ готовит ремейк сериала Stranger

17 мая
2018 год

Новости кино >>
17 мая 2018
Телеканал НТВ займется адаптацией южнокорейского остросюжетного детектива «Stranger». Компания уже приобрела права на съемки ленты.

Проект, ставший хитом на родине и транслировавшийся на платформе Netflix, удостоен 1-й премии Сеула и награды конкурса искусств Baeksang. Картина также вошла в список лучших телевизионных шоу в Нью-Йорке в 2017 году.

НТВ готовит ремейк сериала Stranger
фото: TVN

Сюжет истории разворачивается вокруг бесчувственного прокурора, который ведёт расследование коррупционных схем в органах власти. Он тщательно выискивает различные случаи получения взяток высокопоставленными чинами. В конечном итоге вместе с девушкой-детективом он берется за расследование дела о серийном убийце.

НТВ также работает над ремейком проекта «Хорошая жена» и адаптацией шведско-датского детектива «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым, премьера которого состоится уже 21 мая.
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