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Первый сезон «Властелина колец» расскажет о приключениях молодого Арагорна

17 мая
2018 год

Новости кино >>
17 мая 2018
Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Об этом сообщает портал TheOneRing.net cо ссылкой на источники.

Кто может сыграть Арагорна в новых эпизодах, пока неизвестно. В трилогии Питера Джексона роль этого героя досталась Вигго Мортенсену.

Первый сезон «Властелина колец» расскажет о приключениях молодого Арагорна

Ранее стало известно, что студия может потратить на создание проекта, который будет состоять из 5 сезонов, порядка 1 млрд долларов, что сделает его самым дорогим сериалом в истории.

Сюжеты произведений Толкина уже экранизировались дважды: в 1978, а также с 2001 по 2003 годы.
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