Фестиваль польских фильмов «Висла» открывается в Москве

С 17 по 24 мая в Москве пройдет фестиваль польских фильмов «Висла
», в программе которого более 100 картин и 30 встреч.
Фестиваль откроет биографический фильм Лукаша Пальковского
«Лучше всех
», на показе которого будут присутствовать герой фильма Ежи Гурски
и исполнитель главной роли Якуб Гершал
. Среди гостей мероприятия также кинематографисты Иоанна Кос-Краузе, Кинга Дембска, Агнешка Глиньска, Норман Лето, Доминик Ягодзиньски
и другие.
В конкурсную программу попало 12 художественных фильмов, в числе которых ленты «Амок
» Катажины Адамик
, «Дикие розы» Анны Ядовской
, «Послеобразы
» Анджея Вайды
и другие.
В рамках фестиваля также организована выставка фотографий Марцина Награбы
«Языческая поэзия
».
Показы пройдут в кинотеатрах «Пять звезд на Павелецкой», «Иллюзион», «Октябрь», «Кинозале Третьяковской галереи» и «Новом Пространстве Театра Наций». Подробнее о программе можно узнать по ссылке
.
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