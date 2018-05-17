«Календарь» выпускника Московской школы нового кино удостоен награды в Каннах

Короткометражная лента выпускника Московской школы нового кино Игоря Поплаухина
«Календарь
» удостоена награды в секции «Синефондасьон» 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает оргкомитет
смотра.
Картине присудили второе место за «сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу
».
Всего в секцию члены жюри отобрали 17 фильмов из Франции, Великобритании, США, Ирана, Польши и других стран. Первый приз достался чилийскому режиссеру Диего Сеспедесу
за картину «Лето электрического льва
».
В центре сюжета «Календаря» – обычная женщина, каких миллион. Но каждые несколько месяцев ее нормальная жизнь останавливается. Тайком от родных и близких она отправляется в дальнее путешествие. Меняет виды транспорта, заметает следы, недоговаривает по телефону. Что у нее на уме и какова цель этого длинного пути?
Поплаухин окончил факультет журналистики МГУ и режиссерскую лабораторию Дмитрия Мамулии в МШНК. Автор таких лент, как «22» и «Асфальт», уже становился участником конкурсных программ Монреальского международного кинофестиваля, «Духа огня» и «Московской премьеры».
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