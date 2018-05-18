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«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки

18 мая
2018 год

Новости кино >>
18 мая 2018
На киностудии «Амедиа» начались съемки нового комедийного сериала «Королева фитнеса» - о девушке-толстушке, попавшей на работу в крутой спортивный клуб. У руля - создатели «Кухни» и «Отеля Элеон» и «Бесстыдников»: режиссер Антон Маслов и продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, которые обещают сохранить в новом проекте дух уже полюбившихся зрителям сериалов. Мы побывали на съёмочной площадке и спешим рассказать вам о новом проекте, его сюжете, актерах, декорациях и первом съемочном дне команды фитнес-центра.

«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки
фото: Герои сериала "Королева фитнеса"

Съемки начались рано утром 15 мая, еще до того, как разбили о штатив традиционную тарелку. В ожидании перерыва журналисты на цыпочках ходили по масштабной декорации, возведенной в 12 павильоне студии. Там есть, на что посмотреть: усилиями художницы Дарьи Эдоковой и ее команды помещение превратилось в фитнес-центр премиум класса SUPERFIT, абонемент в такой стоил бы не менее 100 тысяч рублей в год. Круче спортклуба в Москве, наверное, нет. Декорация продумана до мельчайших деталей и разбита на сектора: есть танцевальный зал, гимнастический – для йоги, кардиозона с тренажерами и беговыми дорожками, зона кросфита, просторный холл с диваном, столиками и, конечно, баром, кабинеты генерального директора (его играет Михаил Трухин) и доктора. «При покупке фитнес-карты посетители проходят обязательную диагностику», - рассказывает сценарист и креативный продюсер Юлия Клименко с таким теплом, что хочется немедленно купить абонемент. - «Обследование будет проводить врач Людмила в исполнении Марианны Шульц».

Но, увы, переодеться и включить беговую дорожку в принципе невозможно вне съемки. Это не просто неприлично, но даже наказуемо. Мы видели на входе объявление, грозящее штрафом в 18000 рублей тому, кто будет использовать тренажеры в личных целях. Нельзя даже актерам. Исполнительный продюсер Евгений Казаков шепотом (чтобы соблюдать тишину на площадке) раскрывает некоторые секреты того, как создавали декорации, хватая самые лучшие идеи в разных клубах Москвы.

«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки
фото: Михаил Трухин читает сценарий в перерыве

«Изначально мы не думали ничего строить, искали красивый клуб, чтобы его арендовать, но не нашли такой, чтобы все нас устраивало. Держатели спортивных клубов экономят каждый квадратный сантиметр, и там просто негде развернуть камеру, поэтому мы решили строить сами - и не пожалели. Расставляли все, естественно, вместе со специалистами, создавая комфортные условия для посетителей», - говорит Евгений.

В проеме появляется Роман Курцын, чьи портреты и постеры украшают стены клуба. Только он идет не к журналистам, а ложится на пол и отжимается несколько раз, а затем возвращается на точку. Со стороны выглядит как разминка, но позже сам Роман нам расскажет, что это действует система штрафов от режиссера Антона Маслова: налажал в кадре - идешь отжиматься. Не сделал дубль – 10 отжиманий, второй запорол – 20 отжиманий. Курцын испортил уже девять дублей, и на его счету за несколько съемочных часов уже 150 жимов лежа.

«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки
фото: Татьяна Храмцова и Роман Курцын

«Потеем?» - слышим мы за перегородкой вопрос Романа Курцына. «Потеем», - отвечает режиссер, и за ним раздается характерный звук пульвелизатора – гример обрызгивает Романа и его партнершу Татьяну Храмову для продолжения сцены.

Тем временем Евгений Казаков открывает нам еще один секрет: «Некоторые блины и грифы – искусственные, сделаны специально для съемок». Девушки-журналистки, плохо знакомые с миром фитнеса, интересуются, что такое «блины и грифы». Евгений показывает на штангу и ее части. «Вот на этом блине написано 25 кг, а на самом деле он весит 5-7, гриф должен весить 10-15, на самом деле весит 4-5». Очевидно, это сделано для того, чтобы актеры не умерли во время съемок, дубль за дублем поднимая тяжелый вес. Пожалуй, кроме этих нескольких блинов и еще киношного света, призванного создавать иллюзию дневного освещения, все остальное здесь настоящее.

«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки
фото: Съемочная группа проекта "Королева фитнеса" в первый рабочий день

Наконец к нам присоединяется съемочная группа для фотографирования, разбития тарелки и комментариев. Мы видим исполнительницу главной роли, молодую актрису Софью Зайку. «Моя героиня Ася Королева – обычная девочка из маленького города, неизбалованная, воспитанная одной мамой. Она закончила школу, институт, у нее был молодой человек, и ее все устраивало в жизни. И тут она столкнулась с тем, что ее молодой человек стал недоволен ее внешним видом, и она решила поменять свою жизнь. Ася очень добрая, наивная, справедливая девочка. И ждет от людей того же, но не всегда получает, потому что мир у нас сложный. И она целеустремленная и добивается того, чего хочет», - рассказывает Софья.

По сюжету Ася случайно становится сотрудником модного фитнес-центра. Из-за полноватой фигуры она совершенно не вписывается в мир ЗОЖа, круговых тренировок и зеленых смузи. А новые коллеги совершенно не намерены упрощать девушке жизнь. Постепенно осваиваясь на работе, Ася знакомится с закулисной жизнью фитнес-клуба, находит друзей, и главное, понимает, что счастье не измеряется в килограммах и сантиметрах.

«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки
фото: Актриса Софья Зайка и режиссер Антон Маслов

Роман Курцын, периодически задирающий майку и демонстрирующий свои кубики, также с удовольствием рассказывает о первом съемочном дне: «Я сегодня впервые увидел декорацию и очень впечатлен. Если честно, я бы в таком спортивном клубе занимался в реальности. Здесь такая светлая атмосфера, и все мои ожидания оправдались. Я смотрю – все настоящее, всем можно пользоваться, заниматься на съемочной площадке – это вообще мечта». Видимо, Роман не прочел объявления, которое мы видели на входе. Или надеется использовать рабочее положение и тренироваться по команде «Мотор-начали».

«Мой персонаж Олег», - продолжает Курцын, - «фитнес-тренер, сначала мы думаем, что этому парню все очень легко дается, а потом узнаем его историю. А потом в клуб приходит главная героиня Ася, которая очень хочет похудеть, и Олег решает ей помочь. В итоге у них складываются очень теплые отношения. Это очень круто. Возможно, создатели решат дать нашим героям романтическую линию. Я сам очень люблю полных девушек, мне кажется, они безумно сексуальные, и мне бы хотелось сыграть историю любви молодого накаченного парня с невероятной толстушкой. Мне кажется, этот проект будет суперхитом».

«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки
фото: Постер на стене спортклуба SUPERFIT

Даже режиссер, и тот признается, что хотел бы заниматься в таком стильном фитнес-клубе. «На этапе кастинга мы столкнулись с тем, что найти артистов, которые хорошо играют и находятся в отличной физической форме, не так просто», - говорит Антон Маслов, - «Рома Курцын и Татьяна Храмова — большая удача. И я хочу высказать уважение абсолютно всем актерам, которые у нас снимаются, они проделали огромную работу, чтобы привести себя в идеальную спортивную форму. Это были почти ежедневные тренировки в течение двух месяцев. Например, Женя Михеев играет учителя танцев, причем сразу нескольких танцевальных направлений. И Женя в начале был просто деревянным, я не мог поверить, что он справится с поставленной задачей. Женя занимался два месяца, у него появилась пластика, он действительно стал хорошо двигаться. Своим талантом и усилиями он доказал, что это возможно. Точно так же Дима Чеботарев, его герой — преподаватель йоги. Он готовился, тянулся и сейчас уже делает стойку на голове. На съемочной площадке после каждой сцены мы с половиной группы в обязательном порядке устраиваем мини-тренировку: приседаем, отжимаемся, делаем берпи. Рома Курцын меня тренирует, даже заставил пить специальные витамины».

Юлия Клименко, сценарист и продюсер рассказывает, что на сегодня у них готово 20 серий по 24 минуты, это первый сезон, но уже планируется писать продолжение. «Занятия фитнесом в настоящее время признанный тренд, современное поколение предпочитает здоровый образ жизни и правильное питание и, конечно, спорт. Мы стремимся сделать сериал актуальным, все современные тренды на спорт мы соблюдаем. Вы видите по нашим павильонам это – художники занимались локейшн-скаутингом очень долго для того, чтобы почерпнуть много идей и сделать декорацию максимально приближенной к реальности. Все, кто сюда попадает, признают, что это настоящий спортклуб, в котором можно заниматься», - говорит Юлия.

«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки
фото: Роман Курцын и Софья Зайка - главные герои телесериала

Но, конечно, будущий сериал не только про спорт. «Это история о любви, про девушку, про ее преодоление себя, про моменты, о которых мы не очень любим говорить. Когда ты встаешь на весы и борешься каждый день, и все время это не получается, ты каждый раз думаешь, а стоит ли это делать дальше», - говорит Антон Маслов, - «Но самое главное – не понятно, становишься ли ты счастливей. Я здесь много вижу красивых людей, которые приходят к нам позаниматься в клубе, ты смотришь на них и понимаешь, что они красивые, но в этом ли счастье? Получают ли они удовольствие от своей жизни? Наверное, это история про то, как найти гармонию в себе. И главное понять – нужно ли для этого худеть».

Что получится в результате – увидим на телеканале «Супер» уже осенью.

Екатерина Визгалова
фото YBW
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персоны
Денис ЖалинскийСофья ЗайкаЭдуард ИлоянЕвгений Казаков (III)Юлия КлименкоРоман КурцынАнтон МасловЕвгений МихеевАлексей ТроцюкМихаил ТрухинТатьяна Храмова (II)Дмитрий ЧеботарёвВиталий ШляппоМарианна Шульц
фильмы
БесстыдникиКоролева фитнесаКухня (все сезоны)Отель Элеон (все сезоны)

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«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки фотографии
«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки фотографии
«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки фотографии
«Королева фитнеса». Репортаж со съемочной площадки фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Любаша Андреева   18.05.2018 - 21:56
Как же надоел везде Курцын! Молодец, конечно, что подкачался, но уверена, много других актёров, более мужественных, харизматичных и талантливых и подкачанных есть. читать далее>>
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