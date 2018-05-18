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Максим Матвеев и Антон Шагин готовят восстание

18 мая
2018 год

Новости кино >>
18 мая 2018
Съемки фильма для Первого канала «Союз спасения», который расскажет о восстании декабристов, продолжаются в Санкт-Петербурге и Белгороде. Первый тизер картины уже появился в кинотеатрах.

Максим Матвеев и Антон Шагин готовят восстание
фото: Первый канал

Роли в ленте исполняют Максим Матвеев, Иван Колесников, Антон Шагин, Сергей Колтаков и Александр Лазарев. Режиссерское кресло проекта, продюсерами которого выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов, занял Андрей Кравчук.

«Давайте честно – на вопрос, что вы знаете о декабристах, обычно получаешь такой набор: Сенатская площадь, убили какого-то генерала, «кажется, Рылеев, какой-то поэт, правда, не читал», да здравствует Конституция, Звезда пленительного счастья, Не обещайте деве юной, кого-то там повесили, Пестель, разбудили Герцена, во глубине сибирских руд, жены декабристов – в общем, всех сослали на каторгу, кажется, на всю жизнь. Таким образом, если вы не закончили истфак, этот винегрет навсегда застыл у вас в голове. В какой-то момент стало даже обидно. На вопрос, какова была основная цель заговора, большинство знакомых отвечают «освобождение крестьянства», а на вопрос, сколько народу погибло на Сенатской площади, самые продвинутые говорят, что только генерал Милорадович. Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист – российская история», – считает Эрнст.

Максим Матвеев и Антон Шагин готовят восстание
фото: Первый канал

По словам же Максимова, попытка молодого поколения преодолеть исторический разрыв тех времен «установила идеальную ролевую модель вплоть до наших дней».

Максим Матвеев и Антон Шагин готовят восстание
фото: Первый канал

По сюжету картины российские войска заняли Париж. Страна стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все – положение, богатство, любовь, жизнь…и саму страну.

Премьера ленты запланирована на 26 декабря 2019 года.
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персоны
Иван КолесниковСергей КолтаковАндрей КравчукАлександр Лазарев (младший)Анатолий МаксимовМаксим МатвеевАнтон ШагинКонстантин Эрнст
фильмы
Союз Спасения

обсуждение >>
№ 7
cam3000 (Санкт-Петербург)   20.05.2018 - 11:07
надеюсь Боярской не будет читать далее>>
№ 6
Balrog   20.05.2018 - 05:34
После "Викинга" боюсь даже представить, что за "шидевру" сие "творцы" опять наваяют, мне стока не выпить. читать далее>>
№ 5
Sir Henry   19.05.2018 - 22:56
Боюсь, декабристы будут показаны предателями и врагами России в духе идеологии холопского верноподданства Николая Старикова читать далее>>
№ 4
Diana Lunit (Санкт-Петербург)   19.05.2018 - 00:25
... То у нас главный исторический актёр был Сергей Безруков.... теперь верно, остальным пора попробовать. читать далее>>
№ 3
Любаша Андреева   18.05.2018 - 21:50
А других актёров же нет у нас, конечно. одни и те же переползают из проекта в проект, только грим меняется. ( читать далее>>
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