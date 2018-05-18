Владимир Мединский продолжит возглавлять Минкульт РФ

Владимир Мединский
в новом составе правительства РФ получил должность министра культуры. Соответствующий указ подписал
президент РФ Владимир Путин
.
Мединский продолжит заниматься вопросами культуры страны уже шестой год: он возглавляет минкульт с 21 мая 2012 года.
фото: пресс-служба Министерства культуры
Мединский также председательствует в Российском военно-историческом обществе и курирует его проекты.
Пост главы новосозданного министерства просвещения получила Ольга Васильева
. А министром науки и высшего образования стал Михаил Котюков
.
После вступления Владимира Путина в должность президента 7 мая правительство ушло в отставку. Пост премьер-министра в новом составе кабмина в очередной раз был предложен Дмитрию Медведеву
.
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