Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимир Мединский продолжит возглавлять Минкульт РФ

18 мая
2018 год

Новости кино >>
18 мая 2018
Владимир Мединский в новом составе правительства РФ получил должность министра культуры. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Мединский продолжит заниматься вопросами культуры страны уже шестой год: он возглавляет минкульт с 21 мая 2012 года.

Владимир Мединский продолжит возглавлять Минкульт РФ
фото: пресс-служба Министерства культуры

Мединский также председательствует в Российском военно-историческом обществе и курирует его проекты.

Пост главы новосозданного министерства просвещения получила Ольга Васильева. А министром науки и высшего образования стал Михаил Котюков.

После вступления Владимира Путина в должность президента 7 мая правительство ушло в отставку. Пост премьер-министра в новом составе кабмина в очередной раз был предложен Дмитрию Медведеву.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью