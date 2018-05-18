Испания, Китай и Южная Корея планируют адаптировать «Идеальных» Кирилла Плетнева

В Каннах в рамках кинорынка Marche Du Film кинокомпания «Марс Медиа» впервые представила романтическую драму Кирилла Плетнева
«Идеальные
».
После премьеры ленты компании Hanmac
из Южной Кореи, Pumpkin
из Китая и Neo Art
из Испании заявили о намерении купить права на ремейк сюжета.
Главные роли в картине исполнили Риналь Мухаметов
, Любовь Аксёнова
, Полина Максимова
и сам Плетнёв. Над сценарием работала Дарья Грацевич
.
По сюжету, две девушки, любившие одного парня, после его гибели начинают получать телефонные сообщения и другие послания, автором которых может быть только он. Сообщения исчезнувшего направляют соперниц на юг страны, где они должны разгадать тайну их общей любви, разобраться в себе и своём прошлом.
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