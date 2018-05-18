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Испания, Китай и Южная Корея планируют адаптировать «Идеальных» Кирилла Плетнева

18 мая
2018 год

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18 мая 2018
В Каннах в рамках кинорынка Marche Du Film кинокомпания «Марс Медиа» впервые представила романтическую драму Кирилла Плетнева «Идеальные».

После премьеры ленты компании Hanmac из Южной Кореи, Pumpkin из Китая и Neo Art из Испании заявили о намерении купить права на ремейк сюжета.

Испания, Китай и Южная Корея планируют адаптировать «Идеальных» Кирилла Плетнева

Главные роли в картине исполнили Риналь Мухаметов, Любовь Аксёнова, Полина Максимова и сам Плетнёв. Над сценарием работала Дарья Грацевич.

По сюжету, две девушки, любившие одного парня, после его гибели начинают получать телефонные сообщения и другие послания, автором которых может быть только он. Сообщения исчезнувшего направляют соперниц на юг страны, где они должны разгадать тайну их общей любви, разобраться в себе и своём прошлом.
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