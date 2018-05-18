«Артдокфест» переносит часть конкурсной программы в Ригу

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» принял решение перенести часть показов лент, вошедших в конкурсную программу, в Ригу. Об этом сообщает Colta.ru со ссылкой на заявление дирекции фестиваля.
фото: artdocfest.com
Теперь программа будет разделена на два этапа, первый из которых пройдет с 19 по 23 октября на Artdocfest/RigaIFF в столице Латвии. «Он включит в себя и те фильмы, показ которых в России по цензурным, бюрократическим и иным причинам невозможен или может быть сорван», – говорится в документе. При этом организаторы планируют проводить онлайн-сеансы на платформе Artdoc.media, где можно будет посмотреть эти картины.
Второй этап пройдет в начале декабря в Москве, где также будет оглашен победитель. Кроме того, в столице РФ будут показаны все ленты внеконкурсных программ.
Организаторы отмечают, что в последние несколько лет работа «Артдокфеста» в России значительно осложнились, государственные институты создают бюрократические преграды, которые «маскируют проявления настоящей цензуры». В то же время некоторые участники проекта «прямо сообщают о принципиальном нежелании предоставлять свои фильмы для показа на территории РФ».
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