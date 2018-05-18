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«Граница» Али Аббаси стала лучшим фильмом программы «Особый взгляд» в Каннах

18 мая
2018 год

Новости кино >>
18 мая 2018
Лучшим фильмом программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля стала лента шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси «Граница». Об этом сообщает оргкомитет смотра.

Историю, снятую по новелле автора книги «Впусти меня», называли самым необычным фильмом программы.

«Граница» Али Аббаси стала лучшим фильмом программы «Особый взгляд» в Каннах
фото: Festival de Cannes

Приз за лучшую режиссуру достался украинцу Сергею Лознице – автору картины «Донбасс». Лента, посвященная военному конфликту на востоке Украины, открывала показ фильмов второй по значимости программы фестиваля.

«Особый взгляд» был учрежден в 1976 году. Участниками смотра становятся самые смелые проекты.

Победитель основной программы Каннского кинофестиваля будет объявлен 19 мая. На Золотую пальмовую ветвь претендует лента Кирилла Серебренникова «Лето».
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персоны
Сергей ЛозницаКирилл Серебренников
фильмы
ЛетоНа границе миров

обсуждение >>
№ 4
слон тЕлефан   19.05.2018 - 14:08
№ 3 АнаВарякинА,Страна Советов давно умерла читать далее>>
№ 3
АнаВарякинА   19.05.2018 - 09:47
NN-ру 1-2! Что, антисоветчинкой дыхнуло? Идём на запах!? читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   19.05.2018 - 08:52
фильм белорусского режиссера про Украину.Славянское единение читать далее>>
№ 1
слон тЕлефан   19.05.2018 - 08:51
Что ж,поздравляем Сергея Лозницу читать далее>>
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