«Граница» Али Аббаси стала лучшим фильмом программы «Особый взгляд» в Каннах

ревью

Новости кино Объявлена программа XXVII Открытого кинофестиваля «Киношок» В игровой конкурс вошло десять фильмов из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

Ролики фильмов «Вдовы» Четыре вдовы завершают ограбление, которое плохо закончилось для их покойных мужей.

Новости кино Съёмки «Ведьмака» начнутся в ноябре Актёрский состав адаптации до сих пор неизвестен.

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