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«Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым отправится в Китай

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
На кинорынке Marche du film 2018, проходящем в Каннах одновременно с престижным фестивалем, зарубежным дистрибьюторам было представлено несколько российских картин: «Фото на память», «Непрощённый», «Танки», «Я худею» и «Проигранное место». Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Planeta Inform.

«Фото на память»

Хоррор «Фото на память» уже приобрели для показа в Японии, Латинской Америки и странах Юго-Восточной Азии. В настоящий момент на финальной стадии находятся сделки на Тайвань, Корею и Францию. Лента также заинтересовала покупателей из Чехии, Германии, Италии, Индии, Бразилии и Испании. Трейлер хоррора Надежды Михалковой «Проигранное место» привлёк внимание тем, что он адресован молодой аудитории 16+, и теперь партнёры с нетерпением ждут показа целого фильма осенью.

«Непрощённый» отправится в Китай. Картина с Дмитрием Нагиевым также может оказаться на больших экранах на Ближнем Востоке, в Индии, Турции, Тайване, Бразилии, Италии, Корее и во Франции. Военно-исторические «Танки» в первые же дни рынка закупили на Францию, Китай, Японию и Корею. Проект не остался без внимания со стороны Великобритании, Испании, Бразилии, Тайваня и Польши.

Комедию «Я худею» также покажут в Поднебесной. Ведутся переговоры с Юго-Восточной Азией, Германией, Францией, Испанией, Италией, Кореей, Японией, Бразилией, Индией, Турцией, Великобританией и Польшей.
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