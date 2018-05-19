Роберт Дауни-младший расскажет об искусственном интеллекте

Роберт Дауни-младший
вместе с женой Сьюзен создаст для платного сервиса YouTube Red восьмисерийный документальный сериал об искусственном разуме, остающийся пока без названия.
Согласно интернет-порталу Verge
, учёные и эксперты поведают зрителям о том, как развивается технология ИИ и чего хорошего (или плохого) следует от неё ожидать человечеству.
«Нас с Робертом интересует тема искусственного интеллекта — эта сложная и противоречивая тема. Наша цель состоит в том, чтобы рассмотреть её объективно, доступным образом, но в то же время подать её смело, ярко и развлекательно», —
рассказала Сьюзен Дауни
, выступающая продюсером проекта.
Дауни-младший заявлен как ведущий, чей закадровый голос будет объяснять происходящее на экране. Каждый эпизод сериала, который выйдет в 2019 году, будет длиться один час.
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