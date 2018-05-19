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Сергей Безруков вновь сыграет Александра Пушкина

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
Сергей Безруков вновь воплотит образ Александра Сергеевича Пушкина. Популярный актёр сыграет главную роль в картине о великом русском поэте и писателе, чьи съёмки пройдут в посёлке Пушкинские Горы Псковской области, уточняет ТАСС.

Сергей Безруков вновь сыграет Александра Пушкина

«В Пушкинских Горах стартуют съёмки фильма об Александре Пушкине. Мы уже анонсировали картину в Каннах. Для иностранного зрителя она будет называться "В поисках Пушкина", на русском рынке выйдет под названием "Учёности плоды". Сниматься в фильме в главной роли будет Сергей Безруков», — рассказал о ленте директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин в ходе форума «Команда 2018», стартовавшего 18 мая в Псковской области.

По словам Пичугина, Псковская область является для киностудии «продолжением экстерьеров "Ленфильма", так как в Псковской области прекрасные виды».

На счету Безрукова по два образа Пушкина в театре и в кино. Впервые актёр предстал с пресловутыми бакенбардами в 2002 году на сцене театра имени Ермоловой в спектакле «Александр Пушкин». Ему также довелось сыграть и Дантеса.
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обсуждение >>
№ 9
Анютка111 (Краснодар)   21.05.2018 - 19:49
Да скоро уж впору Арину Родионовну ему будет играть. Поизносился как-то изрядно в последнее время. читать далее>>
№ 8
рагнит   21.05.2018 - 10:59
... В таком случаем, можно еще и Дантеса зацепить...Высокого голубоглазого блондина-красавца))) читать далее>>
№ 7
надоели (и давно)   20.05.2018 - 23:52
... Именно! Кого ж еще... мастерство не пропьешь.. читать далее>>
№ 6
Зимушка   19.05.2018 - 20:52
... И не говорите! Столько желчи и ненависти к актеру в сети, даже не припомню такого. Главное, давно понятно, почему и кто за всем этим стоит, но от этого не легче, а гаже. Одно утешение, что сам... читать далее>>
№ 5
Алексей Соловов   19.05.2018 - 17:14
Диванные критики бросились изощряться в остроумии? Новый фильм будет о годах оккупации фашистами Пушкиногорья в годы Великой Отечественной войны. Главный герой в исполнении Сергея Безрукова - человек живущий... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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