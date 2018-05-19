Актриса Самал Еслямова получила награду 71-го Каннского кинофестиваля

71-й Каннский международный кинофестиваль
подвёл итоги.
Приз за лучшую женскую роль получила казахская актриса Самал Еслямова
, сыгравшая главную героиню новой картины Сергея Дворцевого «Айка»
, нелегально проживающую и работающую в Москве.
Среди актёров наградой отметили итальянца Марчелло Фонте
, ставшего одним из громких открытий Канн благодаря запоминающемуся образу, созданному им в фильме Маттео Гарроне «Собачник»
. По сюжету миролюбивый собачий парикмахер вынужден противостоять бывшему боксёру, терроризирующему итальянский городок.
Смотр проходил с 8 по 19 мая
.
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