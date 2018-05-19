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Актриса Самал Еслямова получила награду 71-го Каннского кинофестиваля

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
71-й Каннский международный кинофестиваль подвёл итоги.

Приз за лучшую женскую роль получила казахская актриса Самал Еслямова, сыгравшая главную героиню новой картины Сергея Дворцевого «Айка», нелегально проживающую и работающую в Москве.

«Собачник»

Среди актёров наградой отметили итальянца Марчелло Фонте, ставшего одним из громких открытий Канн благодаря запоминающемуся образу, созданному им в фильме Маттео Гарроне «Собачник». По сюжету миролюбивый собачий парикмахер вынужден противостоять бывшему боксёру, терроризирующему итальянский городок.

Смотр проходил с 8 по 19 мая.
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