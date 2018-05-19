Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Японским «Магазинным воришкам» досталась «Золотая пальмовая ветвь»

19 мая
2018 год

Новости кино >>
19 мая 2018
«Золотую пальмовую ветвь» 71-го Каннского международного кинофестиваля завоевала лента японского режиссёра Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки». Второй по значимости приз — Гран-при — достался Спайку Ли за картину «Чёрный клановец».

«Чёрный клановец»

Специальная пальмовая ветвь за развитие киноязыка была присуждена новой работе живого классика мирового кинематографа Жан-Люка Годара под названием «Книга образа». Приз жюри получила лента Надин Лабаки «Капернаум». Лучшим дебютом смотра объявлена «Девочка» Лукаса Донта, получившая также награду программы «Особый взгляд» за мужскую роль.

Среди режиссёров победу одержал Павел Павликовски, привёзший в Канны «Холодную войну». Премию за сценарий разделили между собой «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер и «Три лица» Джафара Панахи, который, как и Кирилл Серебренников, не смог присутствовать лично на фестивале.

Лучшим короткометражным фильмом признана лента Чарльза Уильямса «Все эти создания». Специального упоминания жюри в конкурсе короткометражных фильмов удостоена картина Вея Шуджуна «На границе». «Лето» Серебренникова осталось без наград.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Актриса Самал Еслямова получила награду 71-го Каннского кинофестиваля
«Граница» Али Аббаси стала лучшим фильмом программы «Особый взгляд» в Каннах
«Календарь» выпускника Московской школы нового кино удостоен награды в Каннах
Поиск по меткам
Каннский кинофестиваль
персоны
Жан-Люк ГодарНадин ЛабакиСпайк ЛиДжафар ПанахиАличе РорвахерКирилл Серебренников
фильмы
КапернаумЛетоМагазинные воришкиОбраз и речьСчастливый ЛазарьХолодная войнаЧёрный клановец

фотографии >>
«Магазинные воришки»
«Капернаум»
«Счастливый Лазарь»
«Холодная война»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью