«Котёнок с улицы Лизюкова» возвращается в кино

26 мая в рамках 76-го выпуска киножурнала «МУЛЬТ в кино» состоится премьера первого эпизода мультсериала «Котёнок с улицы Лизюкова 2
».
Продолжение известной ленты
, снятой киностудией «Союзмультфильм» в 1988 году, расскажет о новых приключениях любимых героев: мечты приведут котёнка Василия и его друга, щенка Бульку, из заснеженного Воронежа в солнечную Австралию. Главные герои не только окунутся в вихрь невероятных приключений и опасностей, но и найдут новых друзей, а главное, поймут, что лучше, чем Воронеж, нет места на Земле.
«Мультфильм «Котёнок с улицы Лизюкова 2» — это, несомненно, важный для нас проект, к которому мы отнеслись максимально трепетно. Классика советской мультипликации в новой интерпретации приобрела формат 3D, котёнок стал более современным, в духе времени. Надеемся, для детей мультик станет таким же знаковым событием, как и его предшественник
», — рассказывает генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин
.
Оригинальный мультфильм режиссёра Вячеслава Котёночкина
рассказывал о котёнке, который с помощью вороны-колдуньи превратился в бегемота и отправился в Африку. Автором сценария тогда выступил Виталий Злотников
.
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