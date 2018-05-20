Семен Трескунов стал главным героем ленты «Волшебник»

В Москве продолжаются съемки фильма «Волшебник
», главную роль в котором исполняет Семен Трескунов
.
Лента станет режиссерским дебютом Михаила Морскова
. Продюсированием проекта занимаются Бинке Анисимов
, Ибрагим Магомедов
и Владимир Маслов
.
«Решающим фактором для меня как продюсера проекта, стало то, что эта история о ребенке с ДЦП рассказана не просто, а музыкально и комедийно. Мы не делаем акцент на проблеме мальчика, а хотим показать, что все дети имеют возможность радоваться жизни и исполнять свои мечты
», — отметил Маслов.
Роли в картине исполнят Максим Суханов
и Ангелина Стречина
, а также Ирина Купченко
, Иван Охлобыстин
, Ирина Яковлева
, Сергей Чонишвили
и Владимир Капустин
.
По сюжету ленты, создатели которой вдохновлялись французской драмой «1+1
», популярный в прошлом рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.
Премьера фильма запланирована на первый квартал 2019 года.
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