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Семен Трескунов стал главным героем ленты «Волшебник»

20 мая
2018 год

Новости кино >>
20 мая 2018
В Москве продолжаются съемки фильма «Волшебник», главную роль в котором исполняет Семен Трескунов.

Лента станет режиссерским дебютом Михаила Морскова. Продюсированием проекта занимаются Бинке Анисимов, Ибрагим Магомедов и Владимир Маслов.

Семен Трескунов стал главным героем ленты «Волшебник»

«Решающим фактором для меня как продюсера проекта, стало то, что эта история о ребенке с ДЦП рассказана не просто, а музыкально и комедийно. Мы не делаем акцент на проблеме мальчика, а хотим показать, что все дети имеют возможность радоваться жизни и исполнять свои мечты», — отметил Маслов.

Роли в картине исполнят Максим Суханов и Ангелина Стречина, а также Ирина Купченко, Иван Охлобыстин, Ирина Яковлева, Сергей Чонишвили и Владимир Капустин.

Семен Трескунов стал главным героем ленты «Волшебник»

По сюжету ленты, создатели которой вдохновлялись французской драмой «1+1», популярный в прошлом рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

Премьера фильма запланирована на первый квартал 2019 года.
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персоны
Бинке АнисимовВладимир КапустинИрина КупченкоИбрагим МагомедовМихаил МорсковИван ОхлобыстинАнгелина СтречинаМаксим СухановСемён ТрескуновСергей Чонишвили
фильмы
1+1

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