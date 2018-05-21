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Джеймс Рэнсон сыграет Эдди Каспбрака в сиквеле «Оно»

21 мая
2018 год

Новости кино >>
21 мая 2018
Джеймс Рэнсон исполнит роль Эдди Каспбрака с продолжении экранизации романа Стивена Кинга «Оно». Об этом сообщает портал Collider со ссылкой на закрытый аккаунт актера в Твиттере.

Джеймс Рэнсон сыграет Эдди Каспбрака в сиквеле «Оно»
фото: Collider

Роли в сиквеле также получили Билл Скарсгард и Джессика Честейн. Кроме того, присоединиться к актерскому составу также могут Джеймс Макэвой и Билл Хэйдер.

Режиссёрское кресло проекта вновь занял Энди Мускетти. Продюсером сиквела выступит его сестра Барбара. Над сценарием работает создатель первой части Гэри Доберман.

Съемки картины «Оно: Часть 2» запланированы на июль. Премьера ожидается в прокате 6 сентября 2019 года.
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