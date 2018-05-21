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Гэри Олдман вернется в XIX век и займется фотографией

21 мая
2018 год

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21 мая 2018
Оскароносный Гэри Олдман возьмется за создание биографической драмы о фотографе Эдварде Мейбридже «Летящая лошадь». Об этом сообщает издание Deadline.

Олдман не только занял режиссерское кресло проекта, но и подготовил сценарий. Кроме того, роль главного героя также досталась ему.

Гэри Олдман вернется в XIX век и займется фотографией
фото: DANIEL ZUCHNIK/WIREIMAGE

«Этот проект был страстью Гари на протяжении некоторого времени, и я очень рад воссоединиться с ним, чтобы создать эту убедительную историю для большого экрана», – рассказал продюсер проекта Такер Тули.

По сюжету картины Мейбридж, изучавший фиксацию движения на пленке, получил задание от губернатора Калифорнии Лиленда Стенфорда на изображение лошади в движении. Фотографу удалось добиться желаемого результата и завершить эксперимент по хронографии успешно.

Дата начала съемок и другие подробности о ленте пока не раскрываются.
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