Алексею Чадову придется побороться за любовь Натальи Бардо в «Улетном экипаже»

Большая часть работы вновь пройдёт в аэропорту Пулково, также в кадр попадут питерские рестораны, загородные дома и Выборгский замок, где состоится рыцарский турнир с участием главных героев.
По сюжету новых серий, чтобы не делить кабину с бывшей девушкой Полиной Овечкиной, Алексей Кулагин становится частным пилотом поп-звезды Карины. На замену своенравному лётчику приходит его младший брат Саша (Макар Запорожский), который не прочь стать соперником главного героя в борьбе за сердце Полины.
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«Герои соперничают и конфликтуют с детства, как это часто бывает в жизни. И в нашем сериале будет продемонстрирован весь эмоциональный спектр таких взаимоотношений – от драк до примирений. И всё это ради одной женщины. Хотя я считаю, что отношения между братьями – это святое, и ни одна девушка не должна вмешиваться в них», – рассказывает Чадов.
Во втором сезоне авиакомпанию «Восторг Авиа» ожидает пополнение также в лице звезды «Даёшь молодёжь!» Ксении Тепловой, ставшей стюардессой-провинциалкой, и популярного актёра Владимира Сычёва, который воплотит на экране образ неуверенного в себе начальника.
К актерскому составу также присоединились Алёна Савастова и Таисия Тарасова – пятимесячная дочка Никиты Тарасова. Режиссерское кресло продолжения ленты занял Дмитрий Губарев.
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