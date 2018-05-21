Режиссер Александр Аскольдов ушел из жизни

Советский режиссер Александр Аскольдов
скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом «Московскому комсомольцу
» сообщила его вдова.
Аскольдов родился в 1932 году Киеве. В 1955 году окончил филологический факультет МГУ, а позже получил степень аспиранта в Литературном институте им. Горького.
В 1966 году он поступил на Высшие режиссерские курсы. Его дипломной работой стала адаптация рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве»
: за ленту под названием «Комиссар
» режиссер был исключен из партии и уволен с киностудии за профнепригодность.
Позже фильм получил международное признание, удостоен наград нескольких международных фестивалей и был номинирован на «Оскар».
Аскольдов также работал над созданием картин «Нонна Мордюкова. Я вспоминаю...
» и «Товарищ КамАЗ
».
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