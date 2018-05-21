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Российский экспортный центр подводит итоги Каннского кинорынка

21 мая
2018 год

Новости кино >>
21 мая 2018
Российский экспортный центр, выступивший организатором объединённого стенда отечественных компаний Made in Russia, подводит итоги Каннского кинорынка.

«На стенде было представлено 44 проекта от ведущих российских кинокомпаний и анимационных студий, – рассказывает управляющий директор центра Никита Гусаков. – Подводя предварительные итоги, мы отмечаем высокий интерес иностранных байеров к российскому контенту. За первую неделю активной работы компании провели более 300 встреч с потенциальными покупателями и студиями ко-продакшн, около 120 иностранных дистрибьютеров и прокатчиков посетили российские скрининги. По предварительным договоренностям проекты российского производства будут представлены более чем в 100 странах мира».

Российский экспортный центр подводит итоги Каннского кинорынка

Одним из наиболее успешных участников рынка стала компания «Централ Партнершип», которая представила новый хоррор Святослава Подгаевского «Русалка», трилогию «Гоголь», спортивные экшн-драмы «Движение вверх» и «Тренер». «Русалка», в частности, продана уже в 100 стран.

Компания Art Pictures также представила на несколько проектов: «Пассажир», «Притяжение» и его сиквел, который находится на стадии пре-продакшн, и «Лёд». Теперь фантастический экшн Федора Бондарчука выйдет в ограниченный прокат в Великобритании.

«Марс Медиа» в этом году сделала акцент на продвижении двух проектов – лент «Т-34» и «Идеальные».

Российский экспортный центр подводит итоги Каннского кинорынка

Флагманами студии «Киноданц» в Каннах стали фильмы на финальной стадии производства – «Эбигейл» и «Проект Gemini», которые вызвали наибольший интерес у азиатских закупщиков.

Planeta Inform представила зарубежным дистрибьюторам проекты «Фото на память», «Непрощенный» и «Я худею».

Анимационная студия Wizart достигла соглашения с Universal Pictures Video France и KLB SAS о выпуске четвертой части фрншизы «Снежная королева: Зазеркалье» во Франции, в княжествах Андорра и Монако, а также на франкоговорящих территориях Бельгии, Швейцарии, Люксембурга и Африки.

Российский экспортный центр подводит итоги Каннского кинорынка

«Союзмультфильм» в свою очередь представил проект «Гофманиада», дистрибуцией которого на территории США займется Tricoast, а прокатом в Европе – L.A.Studio.

«Особое внимание киносообщества было уделено анимационному полнометражному фильму «Суворов», рабочие материалы которого были также представлены на Каннском кинорынке. Еще неоконченный фильм уже получил положительные отзывы», – подчеркнула председатель правления студии Юлианна Слащева.
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персоны
Фёдор БондарчукСвятослав Подгаевский
фильмы
Без меняГоголь. ВийГофманиадаДвижение вверхЗвёздный разумЛёдНепрощённыйОднажды будет любовьОзеро мёртвых: РусалкаПритяжениеТ-34ТренерФото на памятьЭбигейлЯ худею

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