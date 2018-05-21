«Проводник»: я вижу то, что не видят другие

Роли в картине также исполнили Евгений Цыганов
, Владимир Яглыч
, Александр Робак
, Василий Бочкарев
и Екатерина Рокотова
.
Режиссером ленты по сценарию Анны Курбатовой
и Александра Топурии
выступил Илья Максимов
.
По сюжету девушка Катя обладает мистическим даром — она видит призраков. Когда пропадает Катина сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует, что она — плод Катиного больного воображения. В процессе поисков Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе, нельзя доверять никому, даже самой себе.
Премьера в России запланирована на 29 ноября.
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