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«Проводник»: я вижу то, что не видят другие

21 мая
2018 год

Новости кино >>
21 мая 2018
Роли в картине также исполнили Евгений Цыганов, Владимир Яглыч, Александр Робак, Василий Бочкарев и Екатерина Рокотова.

Режиссером ленты по сценарию Анны Курбатовой и Александра Топурии выступил Илья Максимов.



По сюжету девушка Катя обладает мистическим даром — она видит призраков. Когда пропадает Катина сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует, что она — плод Катиного больного воображения. В процессе поисков Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе, нельзя доверять никому, даже самой себе.

Премьера в России запланирована на 29 ноября.
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персоны
Александра БортичВасилий БочкарёвАнна КурбатоваИлья Максимов (II)Александр РобакЕкатерина РокотоваАлександр ТопурияЕвгений ЦыгановВладимир Яглыч

обсуждение >>
№ 6
Alex Vladimirov   23.05.2018 - 15:23
... ... в мистической стране, в мистической галактике, в мистических головах мистических авторов мистического фильма... читать далее>>
№ 5
Абс   22.05.2018 - 12:15
Откуда эта манера называть взрослую актрису Сашей? Вслед за Аней Чиповской? Инфантильность какая-то. Ну давайте еще детские имена вспомним, которыми их мама называла! Саша-ути-пуси Бортич. читать далее>>
№ 4
The ghost of black coffee (Рязань)   22.05.2018 - 06:30
... В мистическом фильме и полиция живет по мистическим правилам.. читать далее>>
№ 3
The ghost of black coffee (Рязань)   22.05.2018 - 06:17
Теперь, после Анны-детективЪ, все начнут видеть дУхов... в надежде (увы, наивной), что успех Анны обусловлен дУхами))) а это не так... читать далее>>
№ 2
Alex Vladimirov   22.05.2018 - 06:15
... А что, в этом городе паспорта не выдают, и рождения не регистрируют ?.. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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