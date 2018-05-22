«Каро» приглашает на уикенд Большого фестиваля мультфильмов

С 25 по 27 мая в «Каро 11 Октябрь» состоятся показы лучших проектов из программы Большого фестиваля мультфильмов
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В 22:00 в первый день мероприятия пройдет «Ночь анимации
», во время которой зрителям представят нон-стоп трансляцию лучших зарубежных мультфильмов последних двух лет, ставших обладателями главных наград — кристаллов «Анси» и берлинских медведей, а также номинантов на премии «Оскар» и «Эмми», участников Каннского фестиваля.
В программу попали немецкий «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба
», «Большой злой лис и другие сказки
» совместного производства Франции и Бельгии и датско-французский проект «Далеко на Север
».
В рамках уикенда также состоится пресс-конференция Петсона и Финдуса и мастер-класс по комиксам.
Подробнее узнать о программе и приобрести билеты можно по ссылке
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