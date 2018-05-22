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«Каро» приглашает на уикенд Большого фестиваля мультфильмов

22 мая
2018 год

Новости кино >>
22 мая 2018
С 25 по 27 мая в «Каро 11 Октябрь» состоятся показы лучших проектов из программы Большого фестиваля мультфильмов.

«Каро» приглашает на уикенд Большого фестиваля мультфильмов

В 22:00 в первый день мероприятия пройдет «Ночь анимации», во время которой зрителям представят нон-стоп трансляцию лучших зарубежных мультфильмов последних двух лет, ставших обладателями главных наград — кристаллов «Анси» и берлинских медведей, а также номинантов на премии «Оскар» и «Эмми», участников Каннского фестиваля.

В программу попали немецкий «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба», «Большой злой лис и другие сказки» совместного производства Франции и Бельгии и датско-французский проект «Далеко на Север».

«Каро» приглашает на уикенд Большого фестиваля мультфильмов

В рамках уикенда также состоится пресс-конференция Петсона и Финдуса и мастер-класс по комиксам.

Подробнее узнать о программе и приобрести билеты можно по ссылке.
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