Третья киношкола молодых кинематографистов открывается в Батуми

22 мая в Батуми стартует Международная киношкола молодых кинематографистов СНГ «Содружество»
.
За пять дней организаторы планируют провести режиссерский и сценарный семинары, конкурс короткометражных дебютных фильмов, внеконкурсные показы, дискуссии и обсуждения картин, мастер-классы и круглые столы.
Участниками станут свыше 50 кинематографистов из 14 стран, в частности, из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии.
Кураторами семинаров выступят известные кинорежиссеры: создатель «Довлатова
» Алексей Герман
, автор «Спитака
» Александр Котт
и Михаил Сегал
, чей новый фильм в июне этого года участвует в конкурсе «Кинотавра».
Спикерами киношколы также станут художник кино, лауреат Берлинале-2018 Елена Окопная
, киноведы Гульбара Толомушова
и Виктор Прокофьев
и редактор сайта «Искусство кино» Евгений Маазель
.
Всего в рамках школы будет продемонстрировано порядка 40 картин, 20 из которых участвуют в конкурсе короткого метра. Также в Батуми состоится премьера «Довлатова» и пройдет ретроспектива Котта. Запланированы программы фильмов СНГ «Границы Шока» и сеанс памяти Баадура Цуладзе
.
Генеральным продюсером и художественным руководителем школы выступает киновед и продюсер Вячеслав Шмыров
.
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