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Третья киношкола молодых кинематографистов открывается в Батуми

22 мая
2018 год

Новости кино >>
22 мая 2018
22 мая в Батуми стартует Международная киношкола молодых кинематографистов СНГ «Содружество».

За пять дней организаторы планируют провести режиссерский и сценарный семинары, конкурс короткометражных дебютных фильмов, внеконкурсные показы, дискуссии и обсуждения картин, мастер-классы и круглые столы.

Участниками станут свыше 50 кинематографистов из 14 стран, в частности, из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии.

Третья киношкола молодых кинематографистов открывается в Батуми

Кураторами семинаров выступят известные кинорежиссеры: создатель «Довлатова» Алексей Герман, автор «Спитака» Александр Котт и Михаил Сегал, чей новый фильм в июне этого года участвует в конкурсе «Кинотавра».

Спикерами киношколы также станут художник кино, лауреат Берлинале-2018 Елена Окопная, киноведы Гульбара Толомушова и Виктор Прокофьев и редактор сайта «Искусство кино» Евгений Маазель.

Всего в рамках школы будет продемонстрировано порядка 40 картин, 20 из которых участвуют в конкурсе короткого метра. Также в Батуми состоится премьера «Довлатова» и пройдет ретроспектива Котта. Запланированы программы фильмов СНГ «Границы Шока» и сеанс памяти Баадура Цуладзе.

Генеральным продюсером и художественным руководителем школы выступает киновед и продюсер Вячеслав Шмыров.
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персоны
Алексей Герман (младший)Александр КоттЕлена ОкопнаяМихаил СегалБаадур ЦуладзеВячеслав Шмыров
фильмы
ДовлатовСпитак

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