Владимир Мирзоев расскажет о режиссуре на стыке игрового, документального и веб-кино

28 мая в Еврейском музее и центре толерантности состоится мастер-класс режиссера театра и кино Владимира Мирзоева «Современная режиссура на стыке игрового, документального и веб-кино».
Мирзоев не только расскажет о том, как малобюджетное интернет-шоу переросло в качественный, полноценный контент, но и о том, какие традиционные навыки стоит применять в новом жанре.
Режиссер объяснит, почему именно такой формат имеет большие шансы на независимость и как новые тенденции влияют на его работу.
фото: Олимпия Орлова
Мастер-класс проходит при поддержке «Кино-театр.ру» и социальной сети «Мир Тесен», над веб-сериалом для которой работает сейчас Мирзоев. Зарегистрироваться можно здесь.
Мероприятие состоится в рамках 4-го Московского еврейского кинофестиваля, церемония открытия которого состоится сегодня. Программа фестиваля, который продлится до 30 мая, включает в себя показы известных кинолент, дискуссии, мастер-класс Александра Роднянского и лекцию Андрея Плахова, вечер воспоминаний с Владимиром Машковым и встречу с австрийским документалистом Рут Бекерманн.
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