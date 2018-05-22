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Барак и Мишель Обама заняли продюсерские кресла

22 мая
2018 год

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22 мая 2018
Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель подписали долгосрочный договор с Netflix. Об этом сообщается на сайте стримингового сервиса.

Они будут заниматься производством разнообразного контента: документальными и игровыми лентами, сериалами и спецпроектами.

Барак и Мишель Обама заняли продюсерские кресла
фото: Michael Kovac/Gettyimages

«Мы надеемся развивать и курировать талантливые и вдохновляющие истории, способные продвигать идеи общего сочувствия и понимания между народами на всей планете», – заявил бывший президент.

В свою очередь Мишель Обама подчеркнула, что ей не терпится приступить к работе. «Мы с Бараком всегда верили в силу слова — по нашему мнению, она способна вдохновлять людей, заставлять человечество думать иначе об окружающем мире и открывать наши мысли и сердца другим. Netflix является отличным помощником для всех этих историй, которыми мы хотим поделиться — и мы с нетерпением ждем начала этого захватывающего партнерства», – заявила она.

В сервисе отметили, что гордятся перспективой сотрудничества с парой, которая обладает «уникальными возможностями для раскрытия и освещения историй людей, стремящихся изменить мир к лучшему».
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№ 1
khazad_dum   22.05.2018 - 20:18
А представляете, если бы Путины, Владимир и Людмила, так! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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