Барак и Мишель Обама заняли продюсерские кресла

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель подписали долгосрочный договор с Netflix. Об этом сообщается на сайте стримингового сервиса.
Они будут заниматься производством разнообразного контента: документальными и игровыми лентами, сериалами и спецпроектами.
фото: Michael Kovac/Gettyimages
«Мы надеемся развивать и курировать талантливые и вдохновляющие истории, способные продвигать идеи общего сочувствия и понимания между народами на всей планете», – заявил бывший президент.
В свою очередь Мишель Обама подчеркнула, что ей не терпится приступить к работе. «Мы с Бараком всегда верили в силу слова — по нашему мнению, она способна вдохновлять людей, заставлять человечество думать иначе об окружающем мире и открывать наши мысли и сердца другим. Netflix является отличным помощником для всех этих историй, которыми мы хотим поделиться — и мы с нетерпением ждем начала этого захватывающего партнерства», – заявила она.
В сервисе отметили, что гордятся перспективой сотрудничества с парой, которая обладает «уникальными возможностями для раскрытия и освещения историй людей, стремящихся изменить мир к лучшему».
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