Антон Шагин разрывается между милицией, ворами и Аглаей Тарасовой

Кино-театр.ру
представляет премьеру трейлера стильного ретро-детектива «Подкидыш
» с Антоном Шагиным
в роли «бандита и сыщика в одном лице». Трейлер уже успел получить номинацию на престижную премию Golden Trailer Award
.
Сериал сделан по заказу кинокомпании «Амедиа Продакшн». Действие «Подкидыша» происходит в 1926 году, в разгар НЭПа, когда новгородский жулик по прозвищу Подкидыш (Шагин), убегая от бандитов, попадает в Ленинград. Сотрудники милиции по ошибке принимают его за известного сыщика, которого недавно назначили начальником отдела УГРО.
«Подкидышу приходится изображать из себя первоклассного следователя, сыщика. Параллельно он умудряется сколотить банду из нескольких человек, для того чтобы ограбить главный склад НКВД, где хранятся ценности, приготовленные к отправке в Германию. Это его мечта, его идея фикс. Весь сценарий он готовит это ограбление. Отсюда и название сериала: главный герой – подкидыш-перевертыш
», – рассказывает о своем герое Шагин.
Майора рабоче -крестьянской милиции Субботу сыграл Тимофей Трибунцев
. Он отмечает, что в его персонаже есть «сволочинка».
«Он холост, живет в общежитии, в революцию верит. А еще он поэт! Этим меня и зацепил персонаж. Он сочиняет стихи, хоть это и остается за кадром. А как он сочиняет лозунги!
» – подчеркивает актер.
Главную женскую роль в 12-серийном фильме исполняет Аглая Тарасова
.
«Моя героиня в «Подкидыше» мне близка, потому что она упрямая, честная, она максималистка – у нее либо так, либо никак. Она интересный герой – каждая ситуация что-то в ней меняет, переворачивает внутренний мир. Сначала она ко многому предвзято относится: например, слепо верит в коммунизм, а потом понимает, что просто не знала чего-то, и удивляется, как она могла вот так судить. На протяжении фильма она взрослеет, меняется в лучшую сторону. В честности и упрямстве мы с моей героиней похожи, и еще у меня тоже иногда сносит крышу – мне кажется, что я точно знаю, о чем говорю, даже если я вообще никогда в этой теме не разбиралась. А потом понимаю, что была неправа. Но она умеет делать работу над ошибками, хочу верить, что у меня это тоже есть
», – говорит актриса.
Режиссером сериала выступил Антон Борматов
.
«Мое становление выпало на 90-е годы. И мне кажется, что НЭП похож на это время. Я читаю книги, смотрю фильмы о том времени и вижу схожесть с 90-ми годами: анархия, бандитизм, отсутствие законов. Еще мне всегда интересен герой, который обретает новую жизнь. Один из моих любимых фильмов – «Профессия: Репортер» Антониони. Правда, для героя картины обретение новой жизни закончилось не лучшим образом, но, пока я не знал развязки, я был заворожен тем, как человек может жить совершенно иной жизнью, как он искусно ее к себе примеряет. Подкидыш – жулик, которого принимают за милиционера. И то, как он в этой ситуации существует и как выкручивается, очень интересно. Я из-за этого взялся за историю
», – отмечает режиссер.
Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Создателей фильма консультировали сотрудники Музея истории милиции Культурного центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором хранятся материалы уголовных дел прошлых лет, судьбы оперативных работников и следователей. Производством проекта по заказу «Амедиа Продакшн» занимается компания «Медиаслово» во главе с продюсером Петром Ануровым
.
обсуждение >>