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Холли Берри участвует в съемках «Джона Уика 3»

23 мая
2018 год

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23 мая 2018
Холли Берри присоединилась к актерскому составу третьей части боевика «Джон Уик». Об этом сообщает издание Deadline.

На своей страничке в Instagram актриса также опубликовала соответствующий снимок и назвала дату релиза картины – 17 мая 2019 года. Известно, что Берри сыграет героиню, которую зовут София.

Холли Берри участвует в съемках «Джона Уика 3»
фото: @ halleberry

В ленте также сыграют Киану Ривз, Анжелика Хьюстон, Азия Диллон и Марк Дакаскос. Кроме того, к своим ролям вернутся Лоуренс Фишбёрн, Йен Макшейн, и Руби Роуз.

Режиссерское кресло ленты, съемки которой стартовали в начале мая, занимает Чад Стахелски. Сценарий написал автор предыдущих частей Дерек Кольстад.
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