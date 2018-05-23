Холли Берри участвует в съемках «Джона Уика 3»

Холли Берри
присоединилась к актерскому составу третьей части боевика «Джон Уик
». Об этом сообщает издание Deadline
.
На своей страничке в Instagram актриса также опубликовала соответствующий снимок и назвала дату релиза картины – 17 мая 2019 года. Известно, что Берри сыграет героиню, которую зовут София.
фото: @ halleberry
В ленте также сыграют Киану Ривз
, Анжелика Хьюстон
, Азия Диллон
и Марк Дакаскос
. Кроме того, к своим ролям вернутся Лоуренс Фишбёрн
, Йен Макшейн
, и Руби Роуз.
Режиссерское кресло ленты, съемки которой стартовали в начале мая, занимает Чад Стахелски
. Сценарий написал автор предыдущих частей Дерек Кольстад
.
обсуждение >>