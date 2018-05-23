Майкл Бэй займется самым дорогим проектом Netflix

Проект станет самым догорим в истории Netflix: на его создание компания выделила порядка 125 миллионов долларов.
Детали сюжета держатся в секрете, однако источники сообщают, что картина расскажет о шести миллиардерах, которые подделывают свидетельства о своих смертях и создают «элитную команду, чтобы уничтожить плохих парней».
Производством фильма, сценарий для которого подготовят создатели «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник, занимается Skydance. Съемки ленты запланированы на это лето. Премьера ожидается в 2019 году.
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