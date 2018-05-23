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Майкл Бэй займется самым дорогим проектом Netflix

23 мая
2018 год

Новости кино >>
23 мая 2018
Майкл Бэй займет режиссерское кресло ленты Six Underground, главную роль в которой исполнит Райан Рейнольдс. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Майкл Бэй займется самым дорогим проектом Netflix
фото: Getty Images

Проект станет самым догорим в истории Netflix: на его создание компания выделила порядка 125 миллионов долларов.

Детали сюжета держатся в секрете, однако источники сообщают, что картина расскажет о шести миллиардерах, которые подделывают свидетельства о своих смертях и создают «элитную команду, чтобы уничтожить плохих парней».

Производством фильма, сценарий для которого подготовят создатели «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник, занимается Skydance. Съемки ленты запланированы на это лето. Премьера ожидается в 2019 году.
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