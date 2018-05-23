Джейк Джилленхол размышляет об участии в съемках сиквела «Человека-паука»

Джейк Джилленхол
ведет переговоры об участии в съемках сиквела «Человек-паук: Возвращение домой
». Об этом сообщает издание Deadline
.
Актеру предложили роль главного злодея ленты – Мистерио. Для Джилленхола это может стать дебютом в жанре экранизации комиксов. Режиссерское кресло проекта занял Джон Уоттс
.
фото: Roadside Attractions/Lionsgate
Мистерио впервые появился во вселенной Человека-паука в 1964 году. Герой известен как мастер иллюзий и обмана.
Лента, действие которой развернётся после событий «Войны бесконечности
», выйдет в прокат 5 июля 2019 года.
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