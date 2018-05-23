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Антон Сиренко покинул пост генерального директора WDSSPR

23 мая
2018 год

Новости кино >>
23 мая 2018
Антон Сиренко, возглавлявший компанию WDSSPR (российское подразделение Disney и Sony Pictures) с момента ее основания в 2007 году, покинул пост генерального директора «в связи с новым этапом развития карьеры», сообщает пресс-служба WDSSPR.

Антон Сиренко покинул пост генерального директора WDSSPR
фото: Российский кинорынок

«Мы основали компанию Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing в 2007 году, и она уже много лет является лидером кинопроката в России и СНГ. Я очень гожусь тем, что наша команда – самая сильная на рынке! Мы благодарны Антону Сиренко за 11 плодотворных лет работы в компании и уверены, что команда WDSSPR установит еще много рекордов, подтверждая звание самого мощного профессионального и инновационного кинопрокатчика нашей страны», – цитирует пресс-служба слова генерального директора компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

Как сказано в сообщении, в соответствии с новой административной структурой бизнес-функции генерального директора будут распределены между топ-менеджментом компании. Бизнес-решения по проектам Disney будут приниматься совместно Вице-президентом по маркетингу Еленой Бродской и Директором по прокату Наталией Хлюстовой, по Фильмам Sony Pictures – Наталией Хлюстовой совместно с Леонидом Карнозовым, Директором по Маркетингу SPRI.
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