Антон Сиренко покинул пост генерального директора WDSSPR

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Антон Сиренко, возглавлявший компанию WDSSPR (российское подразделение Disney и Sony Pictures) с момента ее основания в 2007 году, покинул пост генерального директора «в связи с новым этапом развития карьеры», сообщает пресс-служба WDSSPR.«Мы основали компанию Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing в 2007 году, и она уже много лет является лидером кинопроката в России и СНГ. Я очень гожусь тем, что наша команда – самая сильная на рынке! Мы благодарны Антону Сиренко за 11 плодотворных лет работы в компании и уверены, что команда WDSSPR установит еще много рекордов, подтверждая звание самого мощного профессионального и инновационного кинопрокатчика нашей страны», – цитирует пресс-служба слова генерального директора компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.Как сказано в сообщении, в соответствии с новой административной структурой бизнес-функции генерального директора будут распределены между топ-менеджментом компании. Бизнес-решения по проектам Disney будут приниматься совместно Вице-президентом по маркетингу Еленой Бродской и Директором по прокату Наталией Хлюстовой, по Фильмам Sony Pictures – Наталией Хлюстовой совместно с Леонидом Карнозовым, Директором по Маркетингу SPRI.