Попугай Кеша записался в стендап-комики

Киностудия «Союзмультфильм» приступила к работе над пилотной серией истории о приключениях попугая Кеши из мультсериала «Возвращение блудного попугая». Об этом заявила председатель правления компании Юлиана Слащева.
«Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», — цитирует ее РБК.
фото: кадр из фильма
При этом PR-директор студии Анна Усачёва заявила, что работу над пилотным эпизодом планируется завершить уже к концу года. «Главным автором проекта станет Александр Курляндский, создатель сценария «Возвращение блудного попугая». Сейчас с писателем обсуждаются различные варианты возможных форматов», – приводит ее слова «Интерфакс» .
Кроме того, проектом заинтересовался и Геннадий Хазанов, который озвучил Кешу в оригинальных сериях.
Первая серия мультсериала «Возвращение блудного попугая» вышла в 1984 году. Режиссёром стал Валентин Караваев, которого советские зрители уже знали, как создателя мультфильма «Дед Мороз и лето». Всего вышло шесть выпусков, три из которых были созданы уже в постсоветский период.
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