Ирина Горбачева вышла на громкую связь

Коллектив «Квартета И» играет героев-мужчин, а также занимается продюсированием проекта, режиссерское кресло которого занял Алексей Нужный.
Режиссером оригинального фильма, который вышел в российский прокат в феврале 2017 года, выступил Паоло Дженовезе.
Лента повествует о семерых закадычных друзьях, которые, собравшись за ужином, в шутку начинают игру – читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.
Лента Дженовезе получила итальянский аналог «Золотого глобуса» (Gran Premio della Stampa) как Лучшая комедия.
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