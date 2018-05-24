Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ирина Горбачева вышла на громкую связь

24 мая
2018 год

Новости кино >>
24 мая 2018
Российская версия популярного итальянского фильма «Идеальные незнакомцы» будет называться «Громкая связь». Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил продюсер ленты Рубен Дишдишян.

Съемки фильма, главные женские роли в котором исполняют Мария Миронова, Ирина Горбачёва, Анастасия Зенкович и Вероника Корниенко, уже стартовали.

Ирина Горбачева вышла на громкую связь
фото: Рубен Дишдишян

Коллектив «Квартета И» играет героев-мужчин, а также занимается продюсированием проекта, режиссерское кресло которого занял Алексей Нужный.

Режиссером оригинального фильма, который вышел в российский прокат в феврале 2017 года, выступил Паоло Дженовезе.

Лента повествует о семерых закадычных друзьях, которые, собравшись за ужином, в шутку начинают игру – читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.

Лента Дженовезе получила итальянский аналог «Золотого глобуса» (Gran Premio della Stampa) как Лучшая комедия.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ирина ГорбачёваПаоло ДженовезеРубен ДишдишянАнастасия ЗенковичВероника КорниенкоМария Миронова (II)Алексей Нужный
фильмы
Идеальные незнакомцы

обсуждение >>
№ 1
Kosmos   24.05.2018 - 12:57
Вот что значит быть на волне популярности после Аритмии, про Миронову в главной роли упомянуто вскользь, Горбачева вышла на громкую связь!)) Забавно это все.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Васильевич Чернышев
21 мая ушёл из жизни оператор Сергей Васильевич Чернышев.
Александр Аскольдов
21 мая ушёл из жизни режиссёр Александр Аскольдов.
Александр Пьянзин
18 мая ушёл из жизни актёр Александр Пьянзин.

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Елена Наумкина
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Джим Бродбент
Андрес Гарсия
Мишель Лонсдейл
Альфред Молина
Лилли Палмер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
Круги дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Секса не будет!!!
комедия, молодежный фильм, эротика
США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Хан Соло: Звездные войны. Истории
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью