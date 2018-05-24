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Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин вернулись в Ростов времен Гражданской войны

24 мая
2018 год

Новости кино >>
24 мая 2018
В Ярославле стартовали съёмки нового исторического детектива телеканала НТВ «Ростов», главные роли в котором исполняют Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин.

Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин вернулись в Ростов времен Гражданской войны
фото: PR-НТВ

Действие сериала происходит в двадцатых годах прошлого столетия – в непростое время окончания Гражданской войны. К актерскому составу проекта также присоединились Алексей Барабаш, Софья Ардова и Александр Головин.

Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин вернулись в Ростов времен Гражданской войны
фото: PR-НТВ

Режиссерское кресло заняла Павел Дроздов.

«Это фильм о том, что многое в человеческой судьбе зависит от него самого – главный герой делает выбор сознательно, понимая, что идет против своей прошлой жизни. Ему предстоит борьба на грани жизни и смерти, счастья и рока. Фильм о том, что человек учится на своих ошибках, но, к сожалению, ему не всегда дано их исправить. Также одной из главных тем здесь является любовь и чувство мести, как мотор движущие главным героем», – рассказывает он о проекте.

Артур Смольянинов и Иван Охлобыстин вернулись в Ростов времен Гражданской войны
фото: PR-НТВ

В центре сюжета – Иван Козырев, «Козырь» (Смольянинов). В прошлом он вор-рецидивист, но теперь Козырь принимает новую власть и возвращается в город, чтобы «навести порядок». Его назначают начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска, по мнению руководства которого, только Козырев может искоренить преступность в городе, ведь он изнутри знает воровской мир.

Собрав крепких рабочих в свою команду, Козырь начинает борьбу с преступными группировками. Стихийно собранному отделу приходится учиться сыскному делу буквально «на ходу». Они встретятся лицом к лицу с самыми лютыми бандами, чтобы отстоять мир и спокойствие в городе Ростов.
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персоны
Софья АрдоваАлексей БарабашАлександр ГоловинПавел ДроздовПавел Дроздов (II)Иван ОхлобыстинАртур Смольянинов

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