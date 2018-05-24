Идрис Эльба создаст современную экранизацию «Собора Парижской Богоматери»

Идрис Эльба занял режиссерское кресло новой экранизации романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» для Netflix. Об этом сообщает издание Variety.
Актеру также предстоит перевоплотиться в горбуна Квазимодо. Кроме того, Эльба возьмется за производство музыкального сопровождения ленты и будет заниматься продюсированием. Над сюжетом адаптации для Netflix работает Майкл Митник.
фото: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS
Действие романа разворачиваемся в Париже 1482-го года. В центре сюжета оказывается Собор Парижской Богоматери, который будто бы объединяет человеческие трагедии.
Книга Гюго была опубликована в 1831 году и стала первым историческим романом на французском языке. Текст был неоднократно экранизирован. Первая лента по сюжету романа вышла в 1905 году, после чего появились десятки кино- и театральных адаптаций.
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