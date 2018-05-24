Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Идрис Эльба создаст современную экранизацию «Собора Парижской Богоматери»

24 мая
2018 год

Новости кино >>
24 мая 2018
Идрис Эльба занял режиссерское кресло новой экранизации романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» для Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

Актеру также предстоит перевоплотиться в горбуна Квазимодо. Кроме того, Эльба возьмется за производство музыкального сопровождения ленты и будет заниматься продюсированием. Над сюжетом адаптации для Netflix работает Майкл Митник.

Идрис Эльба создаст современную экранизацию «Собора Парижской Богоматери»
фото: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Действие романа разворачиваемся в Париже 1482-го года. В центре сюжета оказывается Собор Парижской Богоматери, который будто бы объединяет человеческие трагедии.

Книга Гюго была опубликована в 1831 году и стала первым историческим романом на французском языке. Текст был неоднократно экранизирован. Первая лента по сюжету романа вышла в 1905 году, после чего появились десятки кино- и театральных адаптаций.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Идрис Эльба

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Васильевич Чернышев
21 мая ушёл из жизни оператор Сергей Васильевич Чернышев.
Александр Аскольдов
21 мая ушёл из жизни режиссёр Александр Аскольдов.
Александр Пьянзин
18 мая ушёл из жизни актёр Александр Пьянзин.

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Елена Наумкина
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Джим Бродбент
Андрес Гарсия
Мишель Лонсдейл
Альфред Молина
Лилли Палмер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Черновик
фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Садко
приключения, сказка, экранизация
Россия, 2017
Гупёшка
драма, экранизация
Россия, 2017
Круги дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Секса не будет!!!
комедия, молодежный фильм, эротика
США, 2018
Распрекрасный принц
комедия, музыкальный фильм
Канада, США, 2018
Хан Соло: Звездные войны. Истории
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью